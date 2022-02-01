Суд арестовал полковника полиции Юрия Голубана. Его подозревают в организации массовых беспорядков

Печерский райсуд Киева арестовал на два месяца без возможности внесения залога полковника Юрия Голубана. Его подозревают в подготовке массовых беспорядков в столице и ряде других городов.
Об этом сообщает издание «Ґрати».
Голубан отрицает, что он причастен к массовым беспорядкам. В комментарии журналистам он уточнил, что митинг планировала организация «Традиция и порядок», чтобы напомнить президенту о его обещаниях.
Следствие все еще устанавливает заказчиков, в том числе изучает связи подозреваемого с боевиками самопровозглашенных «республик» «ЛДНР» и спецслужбами РФ.
- 31 января 2022 года Нацполиция сообщила, что задержала группу людей, которые планировали устроить беспорядки в Киеве. К этим акциям хотели привлечь около 5 тысяч человек, среди которых 1,5 тысячи должны были составлять так называемые титушки.
- С 1994 года Голубан служил в спецподразделениях МВД Украины и СБУ, в частности в «Альфе». В 2014-м пошел в батальон «Киев-1», служил в горячих точках АТО, был командиром роты спецназначения при ГУНП в Донецкой области.
- В 2017 году против Голубана возбудили уголовное дело по статье о госизмене. Вероятно, в 2013 году он содействовал террористам «ДНР». СМИ тогда опубликовали видео с Голубаном (в черной маске с повязкой «Восток»), на котором он руководит отрядом боевиков. Следствие вину Голубана так и не доказало, а в 2017 году его наградили орденом «За заслуги» ІІІ степени.