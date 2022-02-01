НАБУ викрило спробу підкупу голови Держінспекції з архітектури та містобудування. Забудовник пропонував $120 тисяч

Національне антикорупційне бюро викрило спробу підкупу голови Держінспекції з архітектури та містобудування. Представник забудовника пропонував $120 тисяч за отримання сертифіката.

Про це пише пресслужба НАБУ.

«Слідство встановило, що затриманий запропонував очільнику ДІАМ близько $120 тисяч за те, аби Інспекція незаконно видала сертифікат про прийняття в експлуатацію багатоповерхівки у Києві, попри наявні порушення», — йдеться у повідомленні.

Наразі чоловіка затримано під час передачі коштів і йому готують підозру. Саме ж досудове розслідування почали у грудні 2021 року за заявою очільника ДІАМ.