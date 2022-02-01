НАБУ викрило спробу підкупу голови Держінспекції з архітектури та містобудування. Забудовник пропонував $120 тисяч

Національне антикорупційне бюро викрило спробу підкупу голови Держінспекції з архітектури та містобудування. Представник забудовника пропонував $120 тисяч за отримання сертифіката.
Про це пише пресслужба НАБУ.
«Слідство встановило, що затриманий запропонував очільнику ДІАМ близько $120 тисяч за те, аби Інспекція незаконно видала сертифікат про прийняття в експлуатацію багатоповерхівки у Києві, попри наявні порушення», — йдеться у повідомленні.
Наразі чоловіка затримано під час передачі коштів і йому готують підозру. Саме ж досудове розслідування почали у грудні 2021 року за заявою очільника ДІАМ.
- У жовтні Служба безпеки України затримала директора Організації колективного управління авторськими і суміжними правами Олександра Нікіна під час спроби підкупити народного депутата Олександра Санченка через його помічника. За $100 тисяч Нікін хотів відтермінувати або взагалі зняти законопроєкт № 5572 про авторські права з порядку денного парламенту.