НАБУ разоблачило попытку подкупа главы Госинспекции по архитектуре и градостроительству. Застройщик предлагал $120 тысяч

Национальное антикоррупционное бюро разоблачило попытку подкупа главы Госинспекции по архитектуре и градостроительству. Представитель застройщика предлагал $120 тысяч за получение сертификата.
Об этом пишет пресс-служба НАБУ.
«Следствие установило, что задержанный предложил главе ГИАГ около $120 тысяч за то, чтобы Инспекция незаконно выдала сертификат о принятии в эксплуатацию многоэтажки в Киеве, несмотря на имеющиеся нарушения», — говорится в сообщении.
В настоящее время мужчина задержан при передаче средств и ему готовят подозрение. Само же досудебное расследование было начато в декабре 2021 года по заявлению главы ГИАГ.
- В октябре Служба безопасности Украины задержала директора Организации коллективного управления авторскими и смежными правами Александра Никина во время попытки подкупить народного депутата Александра Санченко через его помощника. За $100 тысяч Никин хотел отсрочить или вообще снять законопроект № 5572 об авторских правах с повестки дня парламента.