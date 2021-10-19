Рада приняла законопроект об авторских и смежных правах

Верховная Рада приняла законопроект № 5572 об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав.

Целью законопроекта является разблокирование деятельности организаций коллективного управления в сферах публичного исполнения и публичного оповещения музыкальных недраматических произведений, во избежание негативных последствий прекращения уплаты роялти для украинских художников и мирового авторского сообщества.

Так, законопроект запускает новые прозрачные конкурсы по аккредитации авторских организаций коллективного управления и обеспечивает авторам и правообладателям Украины и мира получение справедливого вознаграждения.

В поддержку закона № 5572 выступили около двухсот региональных радиостанций со всей Украины, а также все самые большие радиосети и фестивали страны. Также поддержать документ просили организаторы гастрольных событий, рестораны и ряд украинских исполнителей.