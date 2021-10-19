Рада ухвалила законопроєкт про авторські та суміжні права

Верховна рада ухвалила законопроєкт № 5572 про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав.

Метою законопроєкту є розблокування діяльності організацій колективного управління у сферах публічного виконання та публічного сповіщення музичних недраматичних творів, уникнення негативних наслідків припинення сплати роялті для українських митців та світової авторської спільноти.

Так, законопроєкт запускає нові прозорі конкурси з акредитації авторських організацій колективного управління та забезпечує авторам і правовласникам України та світу отримання справедливої винагороди.

На підтримку закону № 5572 виступали близько двохсот регіональних радіостанцій зі всієї України, а також всі найбільші радіомережі та фестивалі країни. Також підтримати документ просили організатори гастрольних подій, ресторани та низка українських виконавців.