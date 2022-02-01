Телескоп NASA сфотографував галактику Триплет Лева

Дослідники, які працюють в космічній рентгенівській обсерваторії «Чандра» Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA), сфотографували галактику M66, яка знаходиться у сузір’ї Лева.

Світлину оприлюднила сама обсерваторія NASA, яка спостерігає за сузірʼям. M66 є найбільшою галактикою з невеликої групи галактик, яка отримала назву Триплет Лева.

Дві інші називаються M65 і NGC 3628 відповідно.

Галактика має асиметричні спіральні рукави та ядро. Дослідники кажуть, що це викликано гравітаційним притяганням інших галактик у Триплеті Лева. Сама ж група галактик розташована за близько 35 мільйонів світлових років від Землі.