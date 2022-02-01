Таїланд скасував для вакцинованих туристів вимогу сидіти на карантині. Але потрібні тести

Таїланд скасував для вакцинованих туристів вимогу сидіти на карантині по прильоту, вимога робити тести залишається.

Про це повідомляє видання Bangkok Post.

З 2 лютого відновлюється програма Test&Go для повністю вакцинованих мандрівників. Вони повинні пройти ПЦР-тест на перший та пʼятий день прибуття, а також дочекатися результату тесту у своєму готелі, «інакше їм загрожують жорсткі юридичні наслідки».

Перед вʼїздом також радять оформити страхування, яке покриває витрати на лікування коронавірусу. Також потрібно вказати своє місцеперебування і завантажити додаток для відстеження дотримання правил.

За січень 2022 року до Таїланду загалом прибуло 185 037 відвідувачів, і 6 802 людини дали позитивний результат тесту на ковід.