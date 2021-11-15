Таїланд відкриває для туристів одну з найвідоміших у країні бухт. Там знімали фільм з Леонардо ді Капріо

У Таїланді відкриють для туристів одну з найвідоміших у країні бухт — Майя. Її закрили ще у 2018 році через масовий потік туристів, які почали руйнувати екосистему.

Про це пише CNN.

У червні 2018 року уряд почав працювати над програмою «омолоджування» бухти, яка була спрямована на відновлення коралових рифів. Багато туристів часто їздили в цю бухту з Пхукету, у середньому її щодня відвідували майже 5 тисяч людей.

Бухта була відома, тому що свого часу там знімали фільм «Пляж» з актором Леонардо ді Капріо.

Для туристів бухту відкриють 1 січня 2022 року, але запровадять певні правила. Людей на острів привозитимуть на пірс далеко від самої бухти. Лише восьми катерам дозволятимуть годину перебувати в бухті, максимальна дозволена кількість турістів при цьому становитиме 300 людей. Кожну годину вони мають змінюватися. Відкрита бухта буде лише з 10-ї до 16-ї години.