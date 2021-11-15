Таиланд открывает для туристов одну из самых известных в стране бухт. Там снимали фильм с Леонардо ди Каприо

В Таиланде откроют для туристов одну из самых известных в стране бухт — Майя. Ее закрыли еще в 2018 году из-за массового потока туристов, которые начали разрушать экосистему.
Об этом пишет CNN.
В июне 2018 года правительство начало работать над программой «омоложения» бухты, направленной на восстановление коралловых рифов. Многие туристы часто ездили в эту бухту из Пхукета, в среднем там бывало около 5 тысяч человек каждый день.
Бухта была известна, потому что в свое время там снимали фильм «Пляж» с актером Леонардо ди Каприо.
Для туристов бухту откроют с 1 января 2022 года, но введут определенные правила. Людей на остров будут привозить на пирс вдали от самой бухты. Только восьми катерам позволят час находиться в бухте, при этом максимальное количество туристов ограничат до 300 человек. Каждый час они должны меняться. Открыта бухта будет только с 10:00 до 16:00.
- Таиланд с 1 ноября открывается для вакцинированных от коронавируса туристов, прибывающих из Германии, Сингапура, Китая, Великобритании и США. Список стран будет обновляться с учетом темпов распространения коронавируса.