У Таїланді послаблюють карантин та відкривають кордони для вакцинованих туристів

Таїланд з 1 листопада відкривається для вакцинованих від коронавірусу туристів, які прибувають з Німеччини, Сінгапуру, Китаю, Великої Британії та США. Перелік країн буде оновлюватися з огляду на темпи поширення коронавірусу.

Про це повідомив премʼєр-мінстр країни Прают Чан-Оча, пише Reuters.

Також до 1 грудня в країні відновлять роботу розважальні заклади та дозволять знову продавати алкоголь у ресторанах.

Країна послабила обмеження для таких туристичних регіонів як Бангкок, Чіангмай, Пхангнга, Крабі, Хуахін, Паттайя, Ча-Ам, а також острови Пхукет і Самуї. Також у рамках послаблення карантину у частині провінцій відкриються спа-салони, кінотеатри та манікюрні салони.

Зазначимо, що Таїланд визнає тільки ті вакцини, які схвалила ВООЗ: CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna та Johnson & Johnson.