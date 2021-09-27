Таїланд послабив умови вʼїзду для вакцинованих туристів — з 1 листопада не доведеться сидіти на карантині

Таїланд з 1 листопада відкривається для вакцинованих від коронавірусу туристів — влада країни відмовилась від вимоги обовʼязкового для них карантину по прибуттю.

Про це повідомляє Reuters.

Таке послаблення стосується наступних туристичних регіонів: Бангкок, Чіангмай, Пхангнга, Крабі, Хуахін, Паттайя, Ча-Ам, а також острова Пхукет і Самуї. Також у рамках послаблення карантину у частині провінцій (Бангкок, зокрема) відкриються спа-салони, кінотеатри та манікюрні салони.

Зазначимо, що Таїланд визнає тільки ті вакцини, які схвалила ВООЗ: CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna та Johnson & Johnson.