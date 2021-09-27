Таиланд ослабил условия въезда для вакцинированных туристов — с 1 ноября не придется сидеть на карантине

Таиланд с 1 ноября открывается для вакцинированных от коронавируса туристов — власти страны отказалась от требования обязательного для них карантина по прибытию.

Об этом сообщает Reuters.

Такое ослабление касается следующих туристических регионов: Бангкок, Чиангмай, Пхангнга, Краби, Хуахин, Паттайя, Ча-Ам, а также острова Пхукет и Самуи. Также в рамках ослабление карантина в части провинций (Бангкок, в частности) откроются спа-салоны, кинотеатры и маникюрные салоны.

Отметим, что Таиланд признает только те вакцины, которые одобрила ВОЗ: CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.