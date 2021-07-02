Власти Таиланда открыли Пхукет для вакцинированных иностранцев

Власти Таиланда 1 июля открыли самый популярный среди туристов остров Пхукет для вакцинированных от COVID-19 иностранцев.

Об этом пишет CNN.

Те, кто не хочет сидеть на карантине, за 14 дней до прилета должны сделать прививку препаратами, утвержденными Таиландом и ВОЗ — это вакцины от Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Sinovac и Sinopharm.

Открытие острова считается в значительной степени символическим. Власти не ожидают резкого роста числа туристов. Расчитывают хотя бы на 100 тысяч в течение первых трех месяцев.

За пределами острова в стране продолжают бороться с третьей и худшей волной коронавируса с начала пандемии. В среднем в Таиланде в сутки фиксируют 5—6 тысяч новых заболевших и 50—60 смертей.