Таїланд з лютого спрощує правила вʼїзду для туристів

Таїланд з 1 лютого спрощує вʼїзд для вакцинованих туристів і повертає програму Test & Go, яку призупинили через штам коронавірусу «Омікрон».
Про це повідомляє Bangkok Post.
З лютого туристи мають зробити тест на COVID-19 при вʼїзді і ще один через пʼять днів. Туристи зобовʼязані забронювати готель на перший та пʼятий день перебування в країні, а також заздалегідь сплатити за два ПЛР-тести. Також потрібно вказати своє місцеперебування і завантажити додаток для відстеження дотримання правил.
Влада обіцяє тримати Test & Go «в полі зору» і може знову призупинити її, якщо в країні почнеться зростання кількості хворих.
- Раніше стало відомо, що Таїланд із квітня стягуватиме з туристів додатковий збір — на розвиток галузі і покриття страховки.
- На початку січня влада знову відкрила для туристів всесвітньо відому бухту Майя Бей на острові Пхі-Пхі-Ле в Андаманському морі.