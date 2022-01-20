Таиланд с февраля упрощает правила въезда для туристов

Таиланд с 1 февраля упрощает въезд для вакцинированных туристов и возвращает программу Test & Go, которую приостановили из-за штамма коронавируса «Омикрон».

Об этом сообщает Bangkok Post.

С февраля туристы должны будут сделать тест на COVID-19 при въезде и еще один через пять дней. Туристы обязаны забронировать отель на первый и пятый день пребывания в стране, а также заранее оплатить два ПЦР-теста. Также нужно указать свое местопребывание и загрузить приложение для отслеживания соблюдения правил.

Власти обещают держать Test & Go «в поле зрения» и могут вновь приостановить ее, если в стране начнется рост количества заболевших.