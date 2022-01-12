Таиланд с апреля будет взимать с туристов дополнительный сбор — на развитие отрасли и покрытие страховки

Власти Таиланда с апреля введут туристический сбор в 300 батов ($9) для развития отрасли и покрытия страховки от несчастных случаев для иностранцев, которые не могут оплатить расходы самостоятельно.

Об этом пишет Reuters.

«Часть сбора будет использована для обслуживания туристов. Мы столкнулись с ситуациями, когда страховка не покрывала лечение туристов и забота о них становилась нашим бременем», — заявил агентству глава Управления по туризму Таиланда Ютасак Супасорн.

Также средства будут использовать для модернизации туристической инфраструктуры. Сообщается, что сбор станет частью списка требований для иностранных туристов, желающих въехать в Таиланд. Они включают предоплату за тесты на COVID-19, а также наличие страховки с покрытием лечения COVID-19 на сумму не менее $50 тысяч.

Новій сбор включат в цену авиабилетов. Правительство ожидает в этом году от 5 до 15 миллионов иностранных туристов. Это должно принести в казну 800 миллиардов тайских батов ($23,97 миллиарда)