Таиланд с апреля будет взимать с туристов дополнительный сбор — на развитие отрасли и покрытие страховки

Власти Таиланда с апреля введут туристический сбор в 300 батов ($9) для развития отрасли и покрытия страховки от несчастных случаев для иностранцев, которые не могут оплатить расходы самостоятельно.
Об этом пишет Reuters.
«Часть сбора будет использована для обслуживания туристов. Мы столкнулись с ситуациями, когда страховка не покрывала лечение туристов и забота о них становилась нашим бременем», — заявил агентству глава Управления по туризму Таиланда Ютасак Супасорн.
Также средства будут использовать для модернизации туристической инфраструктуры. Сообщается, что сбор станет частью списка требований для иностранных туристов, желающих въехать в Таиланд. Они включают предоплату за тесты на COVID-19, а также наличие страховки с покрытием лечения COVID-19 на сумму не менее $50 тысяч.
Новій сбор включат в цену авиабилетов. Правительство ожидает в этом году от 5 до 15 миллионов иностранных туристов. Это должно принести в казну 800 миллиардов тайских батов ($23,97 миллиарда)
- Таиланд с 1 ноября 2021 года открылся для вакцинированных от коронавируса туристов, прибывающих из Германии, Сингапура, Китая, Великобритании и США. Перечень стран будет обновляться с учетом темпов распространения коронавируса.
- Позже стало известно, что в Таиланде откроют для туристов одну из самых известных в стране бухт — Майя. Ее закрыли еще в 2018 году из-за массового потока туристов, которые начали разрушать экосистему.