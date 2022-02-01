SpaceX вивела на орбіту Землі італійський супутник радіолокації. Запуск переносили чотири рази

Компанія SpaceX запустила з четвертої спроби ракету-носій Falcon 9 з італійським супутником радіолокації COSMO-Skymed, який стежитиме за ситуацією в регіоні Середземного моря.

Ракета стартувала з майданчика Космічного центру ім. Джона Кеннеді у штаті Флорида о 01:11 за Києвом. Через годину після старту супутник вийшов на навколоземну орбіту, а перший ступінь ракети успішно приземлився.

Спочатку запуск був запланований на 27 січня, проте його тричі переносили через несприятливі погодні умови, а 31 січня через круїзний лайнер, який зайшов у зону запуску.