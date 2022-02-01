SpaceX вывела на орбиту Земли итальянский радиолокационный спутник. Запуск переносили четыре раза

Компания SpaceX запустила с четвертой попытки ракету-носитель Falcon 9 с итальянским радиолокационным спутником COSMO-Skymed, который будет следить за ситуацией в регионе Средиземного моря.
Ракета стартовала с площадки Космического центра им. Джона Кеннеди в штате Флорида в 01:11 по Киеву. Через час после старта спутник вышел на околоземную орбиту, а первая ступень ракеты успешно приземлилась.
Изначально запуск был запланирован на 27 января, однако он трижды переносился из-за неблагоприятных погодных условий, а 31 января из-за круизного лайнера, который зашел в зону запуска.
- SpaceX запланировала на 2022 год 52 запуска — по одному в неделю. Компания намерена побить свой собственный рекорд 2021 года.
- В этом году компания уже успела провести три успешных запуска Falcon 9 и до конца месяца выполнит еще два. График полетов на этот год включает в себя несколько запусков ракет с экипажем на борту.