SpaceX вывела на орбиту новую партию спутников Starlink. Теперь их больше 2 тысяч

Американская компания SpaceX вывела на орбиту 49 спутников Starlink для развертывания системы широкополосного интернета.
Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 стартовала со спутниками с комплекса 39A Центра Кеннеди во Флориде. Через 15,5 минуты после запуска спутники отделились на переходной орбите (340 км) и с помощью собственных двигателей поднялись на рабочую высоту (540 км).
Теперь на орбите 2 040 спутников Starlink, из которых более 1 800 в рабочем состоянии. Для SpaceX это был 36-й по счету запуск групп спутников Starlink.
- SpaceX планирует сеть Starlink в 30 тысяч. При этом SpaceX уже меняла траекторию некоторых спутников Starlink, чтобы они не столкнулись с космическим мусором.
- В 2021 году Маску, SpaceX и Starlink высказал претензии глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер, заявив, что Маск устанавливает свои правила для космической коммерции.
- 28 декабря на спутники компании Маска в ООН пожаловался Китай. Они якобы едва не столкнулись с космической станцией КНР.