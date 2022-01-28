SpaceX запланувала на цей рік запустити 52 ракети — по одному запуску на тиждень

Компанія Ілона Маска SpaceX запланувала на цей рік 52 запуски — по одному на тиждень. SpaceX має намір побити свій власний рекорд 2021 року (31 запуск ракет).
Про це повідомляє CNBC.
Амбітні плани озвучила член комісії NASA з аерокосмічної безпеки Сандра Магнус. «Це неймовірний темп», — зазначила вона.
SpaceX може розраховувати на таку швидкість запусків завдяки багаторазовим ракетам Falcon 9 і Falcon Heavy, які ще й зменшують вартість одного запуску до $30 мільйонів, коли для інших компаній і NASA це коштує $60—90 мільйонів.
Магнус, однак, не уточнила, чи входитимуть у ці 52 запуски старти Starship.
- У 2021 році SpaceX провела 31 запуск, побивши свій рекорд 2020 року — 26 запусків. Цього року компанія вже встигла провести три успішні запуски Falcon 9 і до кінця місяця виконає ще два. Графік польотів на цей рік включає кілька запусків ракет з екіпажем на борту.