Вакцина Moderna проти коронавірусу отримала повну ліцензію у США

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) видало постійний дозвіл на використання вакцини компанії Moderna проти коронавірусу для людей віком від 18 років.

Про це повідомляється на сайті компанії.

«Наша вакцина проти COVID-19 була введена сотням мільйонів людей у ​​всьому світі, захищаючи людей від зараження коронавірусом, госпіталізації та смерті. Сукупність реальних даних та повна BLA для Spikevax у США підтверджують важливість вакцинації проти цього вірусу. Це важлива віха в історії Moderna, оскільки це наш перший продукт, який одержав ліцензію в США», — заявив головний виконавчий директор Moderna Стефан Бансель.