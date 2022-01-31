Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо вперше з початку пандемії захворів на коронавірус. Про це він сам повідомив у Twitter 31 січня.
«Сьогодні вранці отримав позитивний результат на COVID-19. Я почуваюся добре і цього тижня продовжу працювати віддалено, дотримуючись правил громадської охорони здоровʼя. Всі, будь ласка, зробіть щеплення та зробіть ревакцинацію», — зазначив Трюдо.
27 січня Трюдо повідомив, що пішов на самоізоляцію через контакт із хворим (коронавірус виявили в одного з дітей) і працював з дому. CNN пише, що родина перебуває на самоізоляції у невідомому місці, оскільки у столиці Оттаві продовжуються гучні протести тих, хто виступає проти вакцинації.
- 12 березня 2020 року у дружини Трюдо підтвердили коронавірус, і премʼєр-міністр відправився на самоізоляцію. 23 квітня 2021 року подружжя вакцинувалось.