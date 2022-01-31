Премьер-министр Канады Джастин Трюдо впервые с начала пандемии заболел коронавирусом. Об этом он сообщил в Twitter 31 января.

«Сегодня утром получил положительный результат на COVID-19. Я чувствую себя хорошо и на этой неделе продолжу работать удаленно, соблюдая правила общественного здравоохранения. Все, пожалуйста, сделайте прививку и сделайте ревакцинацию», – отметил Трюдо.