Фінляндія з 1 лютого послаблює правила в’їзду в країну

Фінляндія з 1 лютого скасовує коронавірусні обмеження на прикордонний контроль для країн Шенгенської зони та Євросоюзу.

Про це заявила премʼєр-міністр країни Санна Марін, цитує Yle.

Зараз на кордоні потрібно надавати сертифікат про вакцинацію чи перенесену хворобу разом із негативним результатом тесту на коронавірус.

З 1 лютого мандрівники з країн Шенгену та ЄС повинні мати довідку про повну вакцинацію або про перенесену хворобу протягом останніх шести місяців, або негативний результат тесту, зроблений не раніше ніж за 72 години до перетину кордону.