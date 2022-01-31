У Києві чергове масове мінування — перевіряють школи, вокзал і аеропорт

Столичним правоохоронцям на електронну пошту надійшло повідомлення про замінування низки обʼєктів.

Як передає Інтерфакс-Україна, анонім повідомив про замінування кількох шкіл, залізничного вокзалу, а також аеропорту «Київ» («Жуляни»). Правоохоронці і фахівці перевіряють кожен обʼєкт і на якийсь час евакуювали людей.