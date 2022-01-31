У Києві чергове масове мінування — перевіряють школи, вокзал і аеропорт

Столичним правоохоронцям на електронну пошту надійшло повідомлення про замінування низки обʼєктів.
Як передає Інтерфакс-Україна, анонім повідомив про замінування кількох шкіл, залізничного вокзалу, а також аеропорту «Київ» («Жуляни»). Правоохоронці і фахівці перевіряють кожен обʼєкт і на якийсь час евакуювали людей.
- В Україні з початку року спостерігається хвиля неправдивих повідомлень про мінування. З початку року фахівцям довелося перевірити 3 183 обʼєкти, на жодному з них вибухівку не знайшли. ДСНС повідомляє, що більшість повідомлень надходили з Росії або з окупованих територій. СБУ повʼязує хвилю «мінувань» із Росією.