В Киеве очередное массовое минирование — проверяют школы, вокзал и аэропорт

Столичным правоохранителям на электронную почту поступило сообщение о минировании ряда объектов.
Как передает Интерфакс-Украина, аноним сообщил о минировании нескольких школ, железнодорожного вокзала, а также аэропорта «Киев» («Жуляны»). Правоохранители и специалисты проверяют каждый объект и на время эвакуировали людей.
- В Украине с начала года наблюдается волна ложных сообщений о минировании. С начала года специалистам пришлось проверить 3 183 объекта, ни на одном из них взрывчатку не нашли. ГСЧС сообщает, что большинство сообщений поступали из России или с оккупированных территорий. СБУ связывает волну «минирований» с Россией.