Найбільша мережа газових заправок в Україні з 1 лютого призупиняє роботу всіх станцій

Найбільша в Україні мережа газових заправок «Укравтогаз» з 1 лютого призупиняє роботу всіх станцій. Причиною цьому стали високі ціни на газ.

Про це пише пресслужба компанії.

«З 6:45 1 лютого 2022 року буде припинено комерційне заправлення автотранспорту на АГНКС «Укравтогаз» у зв’язку зі зменшенням обсягів реалізації CNG, зростанням вартості природного газу та електроенергії, а також несприятливої кон’юнктури ринку», — зазначили там.

Це вже третій і останній етап призупинення роботи заправок. Частина з них закрилася з 1 грудня, а частина — з 1 січня.

У коментарі профільному виданню enkorr очільник «Укравтогазу» Олександр Ватажишин зазначив, що ціна на газ не змінюється, і вона лишається дуже високою на світових ринках.

«Ми займаємося покупкою газу, його компримуванням, очищенням та продажем, тому ми так само, як і всі інші промислові підприємства України, купуємо газ на ринку. А на ринку на сьогоднішній день ціна — понад $1 000 за 1 000 кубометрів. Остання була 37—40 тисяч гривень за тисячу кубів. Це не дозволяє нам утримувати клієнтів: за такої закупівельної ціни ми не можемо давати привабливу ціну для своїх клієнтів у порівнянні з цінами інших видів палива», — пояснив він.

Ватажишин пояснив, що це є вимушений захід до того часу, доки ціна на газ не стабілізується. Але коли саме це може статися — невідомо. Він розповів, що через високі ціни на газ страждає весь газовий ринок в Україні.

Державне підприємство «Укравтогаз» увійшло до складу «Нафтогазу» у 2018 році. Це було зроблено для того, щоб оптимізувати витрати на виробництво, закупівлю газу та боротися з його нелегальним продажем. Сама ж компанія має 90 станцій по всій Україні і посідає третє місце на ринку за продажем газу.