Північна Корея опублікувала фото запуску балістичної ракети — можливо, найбільшої дальності за останні 5 років

Північна Корея опублікувала фотографії, зроблені під час найпотужнішого за останні 5 років запуску ракети, що відбувся 30 січня.

Про це повідомляє BBC.

Знімки зробила камера, яку прикріпили на боєголовку ракети. На фото з космосу показано частини Корейського півострова та прилеглі райони. У понеділок, 31 січня, Пхеньян підтвердив, що запустив балістичну ракету середньої дальності «Хвасон-12». На своїй повній потужності ракета може долати тисячі кілометрів, в межах її досяжності такі райони, як територія Гуам.

Державне інформаційне агентство Кореї KCNA повідомило, що випробування ракети відбулось для «перевірки її точності». На одному зі знімків видно момент запуску, а на іншому видно, що ракета в польоті.

Rodong Sinmun / NKNews

Першими 30 січня про те, що Північна Корея запустила ракету, повідомили Південна Корея та Японія. Ракету виявили їхні протиракетні системи. За їхніми оцінками, ракета пролетіла помірну відстань як для свого типу, подолавши близько 800 км і досягнувши висоти 2 000 км. Приземлилась ракета у водах біля берегів Японії. На повній потужності та по стандартній траєкторії ракета може пролетіти до 4 000 км.

Останнє випробування знову викликало тривогу міжнародної спільноти. Тільки за останній місяць Пхеньян зробив рекордну кількість запусків — семи ракет. ООН забороняє Північній Кореї випробувати балістичну та ядерну зброю, але КНДР регулярно ігнорує заборону. У Північній Кореї зазначили, що готові скасувати мораторій на випробування, який пообіцяли США, через певні «ворожі дії» з боку Штатів, хоча фактично мораторій вже скасовано.