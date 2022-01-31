Двоє українських рибалок, які зникли біля берегів окупованого Криму, знайшлися. Їх ніхто не затримував

Двоє українських рибалок, які зникли біля берегів окупованого Криму, знайшлися. Раніше була інформація, що їх затримали представники ФСБ Росії.

Про це у своєму Facebook написав представник президента в АР Крим Антон Кориневич.

«Зниклі в Азовському морі рибалки знайшлися. Вони вже на суші на Херсонщині. Найближчим часом їх оглянуть в лікарні», — заявив він.

За його словами, у катера заглох двигун і тому рибалки дрейфували у морі. Представники ФСБ їх не затримували й інші кораблі до катера не підходили. Інформація про затримання з’явилася через те, що родичам рибалок про це повідомили знайомі з півострова, але офіційно це не підтверджувалося.