Омбудсман Денісова: Росія незаконно затримала двох українських рибалок у Чорному морі

Росія незаконно затримала двох українських рибалок та не повідомила про це Україну.
Про це написала у своєму Telegram-каналі уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
«Двоє рибалок, Руслан Романюта та Іван Герасименко, вийшли 25 січня 2022 року в Чорне море на риболовецькому судні «Волга» з міста Генічеськ Херсонської області, та додому не повернулися. За попередньою інформацією, на судні відмовив двигун і його прибило до міста Щолкіне в тимчасово окупованому Криму», — розповіла омбудсман.
За її словами, рибалок затримали російські прикордонники, але не надали офіційну інформацію про це уповноваженим органам України.
Наразі Національна поліція в Херсонській області порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146-1 Кримінального кодексу України (насильницьке зникнення).
Денісова наголосила, що затримання українців країною-окупантом суперечить усім міжнародним нормам права.
Також омбудсман звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової та закликала звільнити незаконно затриманих громадян України.
Окремо Денісова закликала представників міжнародних правозахисних організацій тримати на контролі ситуацію та не допустити порушення прав і свобод українців.
- 16 березня 2014 року на території українського Криму відбувся невизнаний міжнародною спільнотою «референдум про статус півострова». Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року одноосібно оголосив про «включення Криму до складу РФ» — так Росія окупувала українську територію.
- У листопаді 2018 року в акваторії Керченської протоки російські кораблі атакували український буксир «Яни Капу» і два артилерійських катери «Нікополь» і «Бердянськ». Під час атаки росіяни відкрили вогонь, у результаті чого кілька моряків отримали поранення. У Росії їх більш як 9 місяців судили за порушення кордону РФ.
- 7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами між Росією і Україною всі 24 моряки повернулися в Україну.
- 20 листопада 2019 року захоплені росіянами катери «Бердянськ» і «Нікополь», а також буксир «Яни Капу» прибули в порт Очакова. Їх зустрів президент Володимир Зеленський. Він оглянув кораблі і заявив, що Україна звернеться до Росії з вимогою повернути компоненти, які були з них зняті. Пізніше стало відомо, що росіяни зняли з кораблів унітази, розетки, проводку, радіообладнання і багато іншого. ФСБ Росії заявила, що кораблі повертали в нормальному стані. Згодом Україна сама відремонтувала кораблі.