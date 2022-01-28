Омбудсмен Денисова: Россия незаконно задержала двух украинских рыбаков в Черном море

Россия незаконно задержала двух украинских рыбаков и не сообщила об этом Украине.
Об этом написала в своем Telegram-канале уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
«Двое рыбаков, Руслан Романюта и Иван Герасименко, вышли 25 января 2022 года в Черное море на рыболовном судне «Волга» из города Геническ Херсонской области и домой не вернулись. По предварительной информации, на судне отказал двигатель и его прибило в город Щелкино во временно оккупированном Крыму», — рассказала омбудсмен.
По ее словам, рыбаков задержали российские пограничники, но не предоставили официальную информацию об этом уполномоченным органам Украины.
Национальная полиция в Херсонской области уже возбудила уголовное производство по ч. 1 ст. 146-1 Уголовного кодекса Украины (насильственное исчезновение).
Денисова отметила, что задержание украинцев страной-оккупантом противоречит всем международным нормам права.
Также омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и призвала освободить незаконно задержанных граждан Украины.
Отдельно Денисова призвала представителей международных правозащитных организаций контролировать ситуацию и не допустить нарушения прав и свобод украинцев.
- 16 марта 2014 года на территории украинского Крыма прошел непризнанный международным сообществом «референдум о статусе полуострова». Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о «включении Крыма в состав РФ» — так Россия оккупировала украинскую территорию.
- В ноябре 2018 года в акватории Керченского пролива российские корабли атаковали украинский буксир «Яны Капу» и два артиллерийских катера «Никополь» и «Бердянск». Во время атаки россияне открыли огонь, в результате чего несколько моряков получили ранения. В России их более 9 месяцев судили за нарушение границы РФ.
- 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной все 24 моряка вернулись в Украину.
- 20 ноября 2019 года захваченные россиянами катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» прибыли в порт Очакова. Их встретил президент Владимир Зеленский. Он осмотрел корабли и заявил, что Украина обратится к России с требованием вернуть компоненты, которые были сняты. Позже стало известно, что россияне сняли с кораблей унитазы, розетки, проводку, радиооборудование и многое другое. ФСБ России заявила, что корабли возвращали в нормальном состоянии. Впоследствии Украина сама отремонтировала корабли.