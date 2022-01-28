Омбудсмен Денисова: Россия незаконно задержала двух украинских рыбаков в Черном море

Россия незаконно задержала двух украинских рыбаков и не сообщила об этом Украине.

Об этом написала в своем Telegram-канале уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Двое рыбаков, Руслан Романюта и Иван Герасименко, вышли 25 января 2022 года в Черное море на рыболовном судне «Волга» из города Геническ Херсонской области и домой не вернулись. По предварительной информации, на судне отказал двигатель и его прибило в город Щелкино во временно оккупированном Крыму», — рассказала омбудсмен.

По ее словам, рыбаков задержали российские пограничники, но не предоставили официальную информацию об этом уполномоченным органам Украины.