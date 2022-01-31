Двое украинских рыбаков, пропавших у берегов оккупированного Крыма, нашлись. Их никто не задерживал

Двое украинских рыбаков, пропавших у берегов оккупированного Крыма, нашлись. Ранее была информация, что их задержали представители ФСБ России.

Об этом в своем Facebook написал представитель президента в Крыму Антон Кориневич.

«Исчезнувшие в Азовском море рыбаки нашлись. Они уже на суше в Херсонской области. В ближайшее время они будут осмотрены в больнице», — заявил он.

По его словам, у катера заглох двигатель и потому рыбаки дрейфовали в море. Представители ФСБ их не задерживали и другие корабли к катеру не подходили. Информация о задержании появилась из-за того, что родственникам рыбаков сообщили об этом знакомые с полуострова, но официально это не подтверждалось.