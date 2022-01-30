Канада оголосила про відкликання з України другорядного персоналу свого посольства у Києві

Канада вирішила тимчасово відкликати зі свого посольства в Україні другорядних співробітників та членів сімей дипломатів, які досі залишалися в Києві, через загрозу вторгнення Росії.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Канади.

«Оскільки ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією, нашим головним пріоритетом залишається безпека канадців. Наші офіційні особи готові надати консульську допомогу громадянам Канади за необхідності», — заявили у МЗС.