Канада объявила об отзыве из Украины второстепенного персонала своего посольства в Киеве

Канада решила временно отозвать из своего посольства в Украине второстепенных сотрудников и членов семей дипломатов, которые до сих пор оставались в Киеве, из-за угрозы вторжения России.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Канады.

«Поскольку мы продолжаем внимательно следить за ситуацией, нашим главным приоритетом остается безопасность канадцев. Наши официальные лица готовы предоставить консульскую помощь гражданам Канады по необходимости», — заявили в МИД.