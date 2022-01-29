У Чехії поліція розслідує знищення секретного документа про вибухи у Врбетіце, який призначався президенту Земану

Поліція Чехії розслідує знищення секретного документа спецслужб, який стосувався вибухів складів озброєнь у Врбетіце 2014 року. У причетності до цих вибухів підозрюють російські спецслужби.

Про це повідомляє Czech Radio.

У повідомленні, призначеному виключно президенту Чехії Мілошу Земану, містилися дані про причетність до вибухів агентів російської військової розвідки ГРУ. Про знищення документа контррозвідувальної служби BIS (Служби безпеки та інформації) поліція дізналася в момент перевірки дотримання режиму роботи з такою секретною інформацією. Експерти мали намір зʼясувати наявність на документі відбитків пальців чи ДНК сторонніх осіб, які не мали права доступу до нього.

«Судячи з доступної інформації, секретне повідомлення, в якому фігурують імена двох агентів ГРУ Анатолія Чепіги та Олександра Мішкіна, також повʼязаних зі справою про спробу отруєння у Великій Британії отрутою типу «Новачок» подвійного агента Сергія Скрипаля, було знищено випадково разом із деякими іншими документами», — зазначає видання.

Разом з тим голова президентської канцелярії Вратіслав Мінарж інформацію про знищення секретних паперів офіційно не спростував, причини того, що сталося, не уточнив, але одночасно категорично відкинув можливість, що згаданий матеріал могли прочитати особи, які на це не мають права. Голова комітету безпеки Канцелярії президента республіки Ян Новак наголосив, що ліквідацією документів займаються співробітники відповідного рівня, які складають у таких випадках усі необхідні протоколи.