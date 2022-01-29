Toyota розробляє місяцехід із роботизованою рукою. Він має допомогти освоїти супутник Землі до 2040 року

Апарат отримав назву Lunar Cruiser, віддаючи шану популярному позашляховику Toyota Land Cruiser. Його випуск намічено на кінець 2020-х років. Очікується, що його можна буде використовувати й на Марсі.

Автовиробник Toyota разом із японським космічним агентством працює над створенням місяцехода, який має допомогти людям колонізувати Місяць до 2040 року.

У Toyota пояснили, що основна ідея в тому, що люди зможуть «їсти, працювати, спати та спілкуватися один з одним на Місяці, не виходячи з Lunar Cruiser».

Інша японська компанія Gitai Japan вже розробила роботизовану руку для Lunar Cruiser, яка захоплюватиме і підійматиме предмети. Її також оснастять змінними насадками для роботи з різними інструментами.