США квапляться підняти зі дна моря свій передовий винищувач, побоюючись, що його технології потраплять до Китаю

Військово-морський флот США поспішає підняти винищувач F-35C з дна Південно-Китайського моря після того, як він зазнав аварії на авіаносці і впав за борт, забравши з собою суворо засекречені технології. Штати побоюються, що вони можуть потрапити до рук Китаю.

Про це пише The Guardian.

F-35C здійснив аварійну посадку на палубі авіаносця USS Carl Vilson 24 січня під час планових операцій. Внаслідок аварії поранення отримали кілька пілотів, які катапультувалися з винищувача до того, як він упав у море.

Найбільш передовий американський винищувач вартістю понад $100 мільйонів оснащений високосекретними технологіями, тож американська влада побоюється, що в разі, як його знайдуть китайці, це стане «розвідувальним благом» для КНР.

«Ми, безумовно, памʼятаємо про всебічну цінність F-35. І оскільки ми продовжуємо спроби повернути літак, ми робитимемо це насамперед з огляду на нашу національну безпеку», — сказав спікер Пентагону Джон Кірбі.

Експерти вважають, що американській рятувальній місії може знадобитися понад 10 днів, щоб дістатися місця катастрофи, а це може дати китайським підводним човнам можливість знайти його першими.

Тим часом офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь заявив, що китайський уряд не має амбіцій знайти літак. «Нас не цікавлять їхні літаки. Ми закликаємо робити те, що сприяє регіональному миру та стабільності, а не грати мʼязами у регіоні», — сказав Ліцзянь.