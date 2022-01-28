США спешат поднять со дна моря свой передовой истребитель — опасаются, что его технологии попадут в руки Китая

Военно-морской флот США спешит поднять истребитель F-35C со дна Южно-Китайского моря после того, как он потерпел крушение на авианосце и упал за борт, унеся с собой строго засекреченную технологию. Штаты опасаются, что она может попасть в руки Китая.

Об этом пишет The Guardian.

F-35C совершил аварийную посадку на палубе авианосца USS Carl Vilson 24 января во время плановых операций. В результате аварии ранения получили несколько пилотов, которые катапультировались из истребителя до того, как он упал в море.

Наиболее передовой американский истребитель стоимостью более $100 миллионов оснащен высокосекретными технологиями, американские власти опасаются, что если он будет найден китайцами, то станет «разведывательным благом» для КНР.

«Мы, безусловно, помним о ценности F-35 во всех отношениях. И поскольку мы продолжаем попытки вернуть самолет, мы продолжим делать это, очевидно, прежде всего, в интересах нашей национальной безопасности», — сказал спикер Пентагона Джон Кирби.

Эксперты говорят, что американской спасательной миссии может потребоваться более 10 дней, чтобы добраться до места крушения, что может дать китайским подводным лодкам возможность найти его первыми.

Между тем официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что у китайского правительства нет амбиций найти самолет. «Нас не интересуют их самолеты. Мы призываем делать то, что способствует региональному миру и стабильности, а не играть мускулами в регионе», — сказал Лицзянь.