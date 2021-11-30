У соцмережі потрапило відео аварії британського винищувача F-35. У воду впало £100 мільйонів

У соцмережі Twitter опублікували відео аварії винищувача пʼятого покоління F-35, який впав у Середземне море під час зльоту з британського авіаносця HMS Queen Elizabeth на навчаннях.
Інцидент із винищувачем вартістю £100 мільйонів (понад $133 мільйони) стався 17 листопада. Того дня Королівські військово-повітряні сили втратили один із 24 своїх літаків F-35. Серед попередніх причин аварії називали збій у роботі двигуна.
На відеозаписі видно, як винищувач повільно набирає швидкість і падає майже відразу після виходу за злітну смугу. На записі видно, як пілот катапультується ще на краю смуги (пілот вижив і був врятований).
Відео опублікував користувач @sebh1981. Він повідомив, що отримав його від групи WhatsApp Королівського флоту, і заявив, що кадри взяті із системи візуального спостереження корабля.
У Королівському флоті заявили, що їм відомо про розповсюдження відео, але коментувати його поки що не готові. Розслідування аварії триває, також тепер перевірятимуть, як відео потрапило в інтернет.
- Винищувач-бомбардувальник F-35 від компанії Lockheed Martin вважається одним із найдорожчих літаків. Його експлуатують США, Велика Британія, Австралія, Японія та ще кілька країн. F-35 може вертикально сідати (модель F-35B), розвивати надзвукову швидкість і оминати радари. Низка його технологій засекречені.