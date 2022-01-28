Киргизстан і Таджикистан домовилися про перемир’я та відвели війська від кордонів

Киргизстан і Таджикистан домовилися про повне припинення вогню на кордоні. Також вони відведуть війська, які стягнули на допомогу.

Про це пише Интерфакс.

«За підсумками переговорів повноважного представника президента Киргизстану в Баткенській області Абдікаріма Алімбаєва і прикордонного представника республіки по Баткенському напрямку Киялбека Толонбаєва з губернатором Согдійської області Таджикистану Раджаббоєм Ахмадзодою та прикордонним представником республіки досягнуто домовленості про повне припинення вогню та відведення кожною зі сторін додаткових сил і засобів, стягнутих до кордону, до місць постійної дислокації», — йдеться в повідомленні.

Також країни домовились про спільне патрулювання прикордонних районів для недопущення стрілянин у майбутньому і про відкриття руху автодорогою Баткен — Ісфана.

За даними Таджикистану, унаслідок стрілянини загинули двоє таджиків, ще 17 людей отримали поранення. У Киргизстані розповіли про поранення 11 своїх громадян — переважно жителів прикордонних сіл.