На кордоні Таджикистану та Киргизстану сталась перестрілка. Країни звинуватили одна одну у провокаціях

На кордоні Таджикистану та Киргизстану відбулась перестрілка між прикордонниками двох країн. Є інформація про жертви і постраждалих.
Про це повідомляє казахстанське медіа «Інформбюро» та Радіо Озоді.
Киргизстанська сторона стверджує, що прикордонники Таджикистану в односторонньому порядку перекрили ділянку дороги Баткен-Ісфана Баткенської області Киргизстану. За даними видання, через 10 хвилин після відкриття дороги з боку Таджикистану почалась стрілянина з використанням мінометів та гранатометів.
Водночас Таджикистан називає іншу причину конфлікту – нібито авто їхніх громадян закидали камінням з боку Киргизстану. У відповідь на це військові відкрили вогонь у повітря, який потім переріс у перестрілку.
Прикордонна служба Киргизстану також повідомила, що опоненти застосовують гранатомети й міномети.
Відомо про одну жертву — 36-річний місцевий житель таджицького села, 11 поранених громадян Таджикистану та чотирьох поранених киргизьких військових.
- Ділянка кордону між Таджикистаном і Киргизстаном час від часу стає зоною конфліктів між місцевим населенням або прикордонниками двох країн. Основна причина — неделімітовані ділянки, на яких неможливо визначити, де пролягає межа між державами. За даними Комітету держбезпеки Киргизстану, спільний кордон з Таджикистаном становить 972 км, з них узгоджені 519 км, не узгодженими залишаються 375 км.