Кыргызстан и Таджикистан договорились о перемирии и отвели войска от границ

Кыргызстан и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе. Также они отведут войска, которые стянули на помощь.

Об этом пишет Интерфакс.

«По итогам переговоров полномочного представителя президента Кыргызстана в Баткенской области Абдикарима Алимбаева и пограничного представителя республики по Баткенскому направлению Киялбека Толонбаева с губернатором Согдийской области Таджикистана Раджаббоем Ахмадзодой и пограничным представителем республики достигнуто соглашение о полном прекращении огня и отводе каждой из сторон дополнительных сил и средств, стянутых к границе, в места постоянной дислокации», — говорится в сообщении.

Также страны договорились о совместном патрулировании приграничных районов для недопущения стрельбы в будущем и об открытии движения по автодороге Баткен — Исфана.

По данным Таджикистана, в результате стрельбы погибли два таджика, еще 17 человек получили ранения. В Кыргызстане рассказали о ранении 11 своих граждан — в основном жителей пограничных сел.