Європейський регулятор схвалив використання COVID-пігулок від компанії Pfizer

Регулятор вважає, що лікування з використанням «Паксловід» значно знижує кількість госпіталізацій або смертей у пацієнтів, які мають щонайменше одно основне захворювання, яке може спричинити тяжкий перебіг COVID-19.

Також регулятор зазначив, що йдеться про людей із високим ризиком тяжкої форми хвороби, яким не потрібен додатково кисень.

«Комітет EMA з лікарських засобів для людей рекомендував надати умовне реєстраційне підтвердження для перорального противірусного препарату Paxlovid для лікування COVID-19», — йдеться у повідомленні.

Про це повідомили у пресслужбі компанії 27 січня.

За результатами дослідження, протягом місяця після лікування препаратом «Паксловід», яке тривало 5 днів, лише 0,8% (8 з 1 039) пацієнтів були госпіталізовані більше ніж на 24 години. Водночас частка госпіталізованих серед тих пацієнтів, які отримували плацебо, вища — 6,3% (66 з 1 046 людей).

Окрім цього, у групі пацієнтів, які отримували ліки від коронавірусу, не було жодного летального випадку, у групі, де отримували плацебо, померли 9 людей.

Регулятор наголосив, що результати дослідження стосуються варіанту коронавірусу «Дельта», проте очікується, що «Паксловід» також буде активним проти «Омікрона» та інших варіантів.