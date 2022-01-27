Європейський регулятор схвалив використання COVID-пігулок від компанії Pfizer

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) дозволило використовувати препарат «Паксловід» (Paxlovid), розроблений американською компанією Pfizer, для лікування дорослих людей з високим ризиком тяжкого перебігу коронавірусу.
Про це повідомили у пресслужбі компанії 27 січня.
«Комітет EMA з лікарських засобів для людей рекомендував надати умовне реєстраційне підтвердження для перорального противірусного препарату Paxlovid для лікування COVID-19», — йдеться у повідомленні.
Також регулятор зазначив, що йдеться про людей із високим ризиком тяжкої форми хвороби, яким не потрібен додатково кисень.
Регулятор вважає, що лікування з використанням «Паксловід» значно знижує кількість госпіталізацій або смертей у пацієнтів, які мають щонайменше одно основне захворювання, яке може спричинити тяжкий перебіг COVID-19.
За результатами дослідження, протягом місяця після лікування препаратом «Паксловід», яке тривало 5 днів, лише 0,8% (8 з 1 039) пацієнтів були госпіталізовані більше ніж на 24 години. Водночас частка госпіталізованих серед тих пацієнтів, які отримували плацебо, вища — 6,3% (66 з 1 046 людей).
Окрім цього, у групі пацієнтів, які отримували ліки від коронавірусу, не було жодного летального випадку, у групі, де отримували плацебо, померли 9 людей.
Регулятор наголосив, що результати дослідження стосуються варіанту коронавірусу «Дельта», проте очікується, що «Паксловід» також буде активним проти «Омікрона» та інших варіантів.
- На початку листопада 2021 року Pfizer відзвітувала про попередні результати дослідження препарату «Паксловід». За даними компанії, експериментальні пігулки від коронавірусу знизили кількість госпіталізацій та смертей на 89%.
- 16 грудня 2021 року стало відомо, що Україна підписала договір із компанією Pfizer про закупівлю ліків від коронавірусу «Паксловід» для амбулаторного лікування. Законтрактовано 300 тисяч курсів таблеток. Препарат дозволить не допустити ускладнень, госпіталізації та смертей пацієнтів із груп ризику.