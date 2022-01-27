Европейский регулятор одобрил использование COVID-таблеток от компании Pfizer

Регулятор считает, что лечение с использованием препарата «Паксловид» значительно снижает количество госпитализаций или смертей у пациентов, имеющих по меньшей мере одно основное заболевание, которое может вызвать тяжелое течение COVID-19.

Также регулятор отметил, что речь идет о людях с высоким риском тяжелой формы болезни, которым не требуется дополнительно кислород.

«Комитет EMA по лекарственным средствам для людей рекомендовал предоставить условное регистрационное подтверждение для перорального противовирусного препарата Paxlovid для лечения COVID-19», — говорится в сообщении.

По результатам исследования, в течение месяца после лечения «Паксловид», которое длилось 5 дней, только 0,8% (8 из 1 039) пациентов были госпитализированы более чем на 24 часа. В то же время доля госпитализированных среди пациентов, получавших плацебо, выше — 6,3% (66 из 1 046 человек).

Кроме того, в группе пациентов, получавших лекарства от коронавируса, не было ни одного летального случая, в группе, где получали плацебо, умерли 9 человек.

Регулятор подчеркнул, что результаты исследования касаются варианта коронавируса «Дельта», однако ожидается, что «Паксловид» также будет активным против «Омикрона» и других вариантов.