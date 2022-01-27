Европейский регулятор одобрил использование COVID-таблеток от компании Pfizer

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) разрешило использовать препарат «Паксловид» (Paxlovid), разработанный американской компанией Pfizer, для лечения взрослых людей с высоким риском тяжелого течения коронавируса.
Об этом сообщили в пресс-службе компании 27 января.
«Комитет EMA по лекарственным средствам для людей рекомендовал предоставить условное регистрационное подтверждение для перорального противовирусного препарата Paxlovid для лечения COVID-19», — говорится в сообщении.
Также регулятор отметил, что речь идет о людях с высоким риском тяжелой формы болезни, которым не требуется дополнительно кислород.
Регулятор считает, что лечение с использованием препарата «Паксловид» значительно снижает количество госпитализаций или смертей у пациентов, имеющих по меньшей мере одно основное заболевание, которое может вызвать тяжелое течение COVID-19.
По результатам исследования, в течение месяца после лечения «Паксловид», которое длилось 5 дней, только 0,8% (8 из 1 039) пациентов были госпитализированы более чем на 24 часа. В то же время доля госпитализированных среди пациентов, получавших плацебо, выше — 6,3% (66 из 1 046 человек).
Кроме того, в группе пациентов, получавших лекарства от коронавируса, не было ни одного летального случая, в группе, где получали плацебо, умерли 9 человек.
Регулятор подчеркнул, что результаты исследования касаются варианта коронавируса «Дельта», однако ожидается, что «Паксловид» также будет активным против «Омикрона» и других вариантов.
- В начале ноября 2021 года Pfizer отчиталась о предварительных результатах исследования препарата «Паксловид». По данным компании, экспериментальные таблетки от коронавируса снизили количество госпитализаций и смертей на 89%.
- 16 декабря 2021 года стало известно, что Украина подписала договор с компанией Pfizer о закупке лекарства от коронавируса «Паксловид» для амбулаторного лечения. Законтрактовано 300 тысяч курсов таблеток. Препарат позволит не допустить осложнений, госпитализации и смерти пациентов из групп риска.