Украина подписала с Pfizer контракт на закупку «Паксловида» – таблеток от коронавируса

Украина подписала договор с компанией Pfizer о закупке лекарства от коронавируса «Паксловид» для амбулаторного лечения. Контракт оформлен на 300 тысяч курсов таблеток.
Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на брифинге в четверг, 16 декабря.
Министр отметил, что использование этого лекарства позволит не допустить осложнений, госпитализации и смертей пациентов из групп риска.
В начале ноября Pfizer отчиталась о предварительных результатах исследования препарата «Паксловид». По данным компании, экспериментальная таблетка от коронавируса снизила количество госпитализаций и смертей на 89%. Также отмечается, что во время испытаний препарата не было зафиксировано ни одного случая смерти среди участников.
- 4 ноября Минздрав позволил испытывать в Украине лекарства компаний Pfizer и Merck против коронавируса.