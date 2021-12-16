Украина подписала с Pfizer контракт на закупку «Паксловида» – таблеток от коронавируса

Украина подписала договор с компанией Pfizer о закупке лекарства от коронавируса «Паксловид» для амбулаторного лечения. Контракт оформлен на 300 тысяч курсов таблеток.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на брифинге в четверг, 16 декабря.

Министр отметил, что использование этого лекарства позволит не допустить осложнений, госпитализации и смертей пациентов из групп риска.

В начале ноября Pfizer отчиталась о предварительных результатах исследования препарата «Паксловид». По данным компании, экспериментальная таблетка от коронавируса снизила количество госпитализаций и смертей на 89%. Также отмечается, что во время испытаний препарата не было зафиксировано ни одного случая смерти среди участников.