Кличко звинуватив Кабмін у порушенні закону через звільнення голів РДА в Києві

Київський мер Віталій Кличко заявив, що Кабінет міністрів порушив закон, звільнивши трьох голів районних державних адміністрацій (РДА) у Києві.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«З юридичної точки зору, урядовці порушили закон, перевищивши свої повноваження. Бо місцеве самоврядування — це не втілення політичних забаганок центральної влади, тому не треба нехтувати Конституцією і законами», — наголосив Кличко і закликав президента не ухвалювати пропозицію уряду, пригрозивши судом.

Також мер Києва зазначив, що уряд не звертався до нього, щоби почути його думку щодо цих звільнень.