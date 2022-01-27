Кличко обвинил Кабмин в нарушении закона из-за увольнения глав РГА в Киеве

Киевский мэр Виталий Кличко заявил, что Кабинет министров нарушил закон, уволив трех глав районных государственных администраций (РГА) в Киеве.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«С юридической точки зрения, чиновники нарушили закон, превысив свои полномочия. Так как местное самоуправление — это не воплощение политических прихотей центральной власти, поэтому не следует пренебрегать Конституцией и законами», — подчеркнул Кличко и призвал президента не поддерживать предложение правительства, пригрозив судом.

Также мэр Киева отметил, что правительство не обращалось к нему, чтобы услышать его мнение по поводу этих увольнений.