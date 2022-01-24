Кабмін змінив порядок призначення голів райадміністрацій у Києві. Тепер кандидатів пропонуватиме прем’єр

Кабінет міністрів України змінив порядок призначення та звільнення голів районних державних адміністрацій (РДА) у Києві — тепер кандидатів на посаду пропонуватиме прем’єр-міністр.
Відповідну постанову 24 січня підписав глава уряду Денис Шмигаль.
Зазначимо, раніше глави РДА у Києві призначалися та звільнялися з посади відповідно до пропозицій голови Київської міської держадміністрації.
Такі ж самі зміни були встановлені і щодо голів РДА у Севастополі.
Водночас останнє слово, як і раніше, буде за президентом. Подання має зробити Кабмін.
- Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні потрібно завершити децентралізацію. Для цього необхідно внести зміни до Конституції щодо відносин між центральними та місцевими органами влади, а також ухвалити закони про місцеві референдуми та щодо самоврядування на місцях. Також Зеленський пропонує створити інститут префектів, які мають замінити голів районних та обласних держадміністрацій.