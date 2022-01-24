Кабмін змінив порядок призначення голів райадміністрацій у Києві. Тепер кандидатів пропонуватиме прем’єр

Кабінет міністрів України змінив порядок призначення та звільнення голів районних державних адміністрацій (РДА) у Києві — тепер кандидатів на посаду пропонуватиме прем’єр-міністр.

Відповідну постанову 24 січня підписав глава уряду Денис Шмигаль.

Зазначимо, раніше глави РДА у Києві призначалися та звільнялися з посади відповідно до пропозицій голови Київської міської держадміністрації.

Такі ж самі зміни були встановлені і щодо голів РДА у Севастополі.

Водночас останнє слово, як і раніше, буде за президентом. Подання має зробити Кабмін.