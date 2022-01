На аукціоні за понад £1 мільйон продали мініатюру з графіті Бенксі

На аукціоні в англійському місті Ньюкасл за понад мільйон фунтів стерлінгів продали мініатюрну стайню, яку британський художник Бенксі розмалював графіті. Там він написав Go big or go home (Все або нічого).

Про це повідомляє BBC.

Роботу художника продали за менш ніж дві хвилини від моменту, коли стартував аукціон.

Покупку здійснив невідомий чоловік. Він зателефонував під час аукціону та придбав мініатюрну стайню за 800 тисяч фунтів стерлінгів, але через додаткову комісію та гонорар художнику загальна сума перевищила мільйон фунтів.