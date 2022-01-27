На аукционе за более £1 миллиона продали миниатюру с граффити Бэнкси

На аукционе в английском городе Ньюкасл за более чем миллион фунтов стерлингов продали миниатюрную конюшню, которую британский художник Бенкси разукрасил граффити. Там он написал Go big or go home (Все или ничего).
Об этом сообщает BBC.
Работу художника продали менее чем за две минуты с момента, когда стартовал аукцион.
Покупку совершил неизвестный мужчина. Он позвонил по телефону во время аукциона и приобрел миниатюрную конюшню за 800 тысяч фунтов стерлингов, но из-за дополнительной комиссии и гонорара художнику общая сумма превысила миллион фунтов.
- На аукционе Sothebyʼs в Нью-Йорке за рекордные почти $35 миллионов продали автопортрет Фриды Кало «Диего и я».
- Ранее на аукционе Sothebyʼs продали 11 работ Пабло Пикассо стоимостью $110 миллионов.
- Перед этим аукционный дом продал за 18,58 миллиона фунтов стерлингов (около $25,4 миллиона) картину уличного художника Бенкси «Любовь в мусорном баке», частично уничтоженную встроенным в рамку шредером в 2018 году.